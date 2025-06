Dua Lipa zingt Tilburgs lied: ‘Bloed, Zweet en Tranen is niet Amsterdams’

Wereldster Dua Lipa zong afgelopen week in de Ziggo Dome in Amsterdam het nummer Bloed, Zweet en Tranen in het Nederlands. Een ode aan Amsterdam, althans dat denken velen. “Amsterdammers mogen best trots zijn, maar het is oorspronkelijk een Tilburgs liedje”, zegt Jurgen Leijten, de neef van de Tilburgse componist en tekstschrijver Ton Leijten. Met kippenvel laat hij de orginele versie van het Hazeslied horen.

Dua Lipa zingt tijdens haar tournee in elke stad een nummer die in dat land heel bekend is. In Amsterdam werd dat ‘Bloed, Zweet en Tranen’ van André Hazes. ‘De ultieme ode aan Amsterdam’, is online te lezen. Toch denkt de familie van de in 2005 overleden componist Ton Leijten daar heel anders over.

Via Tilburg naar Hazes

Jurgen Leijten (52), de neef van Ton, kijkt met trots en een grote glimlach naar het optreden van Dua Lipa. “Het is ongekend dat zo’n artiest dit nummer zingt. Dat is echt heel bijzonder. Mijn oom zou echt super trots zijn geweest.” De 29-jarige Britse-Albanese zangeres zingt drie en een halve minuut in het bijna foutloos Nederlands. “Ik krijg kippenvel, bizar. Ze doet het echt heel goed, wauw.”

