Man die 90-jarige dodelijke duw gaf moet zo snel mogelijk naar een kliniek

Pieter V. (43) uit Veldhoven krijgt geen straf voor het van de fiets duwen van een 90-jarige man, die daardoor overleed. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vrijdag dat V. zo snel mogelijk behandeld moet worden. Hij is schizofreen en verkeerde toen in een psychotische toestand.

De hoogbejaarde man werd op 3 mei vorig jaar zomaar van zijn fiets geduwd op de Heemweg in Veldhoven bij het City Centrum. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis. V. duwde de oude man, maar hij weet er niks meer van.

Drie getuigen zagen hem duwen en daarna agressief een agente bij de nek grijpen en slaan. De rechtbank volgde het advies van de deskundigen en achtten hem niet toerekeningsvatbaar. Door zijn psychose kon hij zijn gedrag op die derde mei niet sturen.

Pieter V. was voor de fatale duwpartij op 3 mei vorig jaar gestopt met zijn medicatie. En dat besluit had heel grote gevolgen, want hierdoor ging het snel bergafwaarts met hem en raakte hij in een psychose. Pijnlijk voor de nabestaanden van de 90-jarige man was dat V. met de juiste zorg waarschijnlijk niet zo ver was afgegleden.

De rechtbank concludeerde dat de behandeling van V. het beste kan worden gerealiseerd binnen het kader van een zorgmachtiging. V. wordt dan zo snel mogelijk opgenomen bij de GGZ Eindhoven voor zijn behandeling. Doel is dat hij ooit weer kan functioneren op het niveau van voor zijn psychose. Zodra er plek is voor V. in de kliniek, mag hij uit de cel. Tijdens de zitting werd al duidelijk dat de GGZ paraat staat om hem meteen na de uitspraak van de rechtbank op te nemen.