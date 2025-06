Nieuwe staking NS-personeel, dinsdag geen treinen in Brabant

Het treinpersoneel van de NS gaat aanstaande dinsdag weer staken. Er zullen dan in het hele land geen treinen rijden. Afgelopen week kondigden de vakbonden al aan het werk in de regio West neer te leggen, waar ook een groot deel van West-Brabant onder valt. Zondag werd daar de regio Noord-West aan toegevoegd, waar de hele Randstad bij hoort.

'Bijna alle treinen rijden door dit gebied', meldt de NS in een verklaring. Hierdoor kunnen we geen betrouwbare dienstregeling bieden. Het stakingsgebied is te groot geworden'.

Vastgelopen cao-gesprekken

De stakingen zijn het gevolg van vastgelopen cao-gesprekken. De bonden zijn niet te spreken over de geboden loonsverhoging en willen daarnaast betere werkomstandigheden.

De FNV vindt de geboden loonsverhoging van 2,55 procent op jaarbasis te laag gezien de inflatie. In 2022 kregen NS-medewerkers er ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent overeen.

Afgelopen vrijdag lag vrijwel het volledige treinverkeer in het land ook stil door een staking van treinpersoneel. Die begon om vier uur 's nachts en duurde tot zaterdagochtend vier uur.

Zo zag het er vrijdag uit op de stations in onze provincie: