Ook volgende week grote stakingen door treinpersoneel

Het treinpersoneel van de NS gaat dinsdag 10 juni weer staken. Er zullen dan geen treinen rijden in een groot deel van West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, meldt NS vrijdag. De vervoerder spreekt van een 'forse impact op reizigers in deze regio'. Ook deze vrijdag ligt het treinverkeer in het hele land nagenoeg plat.

Internationale treinen rijden dinsdag wel, hoewel in de dienstregeling van EuroCity Direct en EuroCity veel uitval wordt verwacht. De vakbonden hebben voor de komende periode nog meer regionale stakingen aangekondigd. De NS adviseert reizigers om rekening te houden met forse hinder op maandag 16 juni in onder meer Brabant. En ook een dag later, op dinsdag 17 juni, is er mogelijk een landelijke staking.