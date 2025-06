Nicky schoot uit woede op huis van gezin, maar hoeft niet terug de cel in

Het huis van een gezin met drie kinderen in Valkenswaard werd in november vorig jaar onder vuur genomen. Er sneuvelde een ruit en er zaten afgeschoten balletjes, verzwaard met een schroef, in de voordeur en in een kozijn. Maar schutter Nicky L. (35) uit Bergeijk hoeft van de rechtbank in Den Bosch niet terug de cel in, zo werd vrijdag duidelijk.

L. zat al 108 dagen in voorarrest en dat is ook de celstraf die hij nu krijgt. Als stok achter de deur krijgt hij ook nog eens 132 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar opgelegd en moet hij zich aan bijzondere voorwaarden houden, zoals een contactverbod met de slachtoffers. De rechtbank stelt dat Nicky L. met een wapen kogels op het huis in Valkenswaard heeft afgevuurd. En in dat huis verbleven op dat moment drie minderjarige kinderen en hun ouders. ‘Het zegt iets over de mentaliteit van de verdachte, dat hij er niet voor terug is geschrokken dergelijk geweld tegen medemensen te gebruiken’, schrijft de rechtbank in het vonnis. De bewoners zijn zich rot geschrokken, zo bleek tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch. Het is al een tijd onrustig tussen beide families. Ze beschuldigen elkaar van bedreigingen en pesterijen. Volgens L. zou zijn halfbroertje op school worden gepest door toedoen van de bewoner van het beschoten huis en zouden L. en diens vader onlangs nog door hem bedreigd zijn met een mes.

Volgens Nicky L. werkte de bewoner van het huis ooit voor de vader van Nicky en na een ziekmelding ontstond er een conflict. Volgens de bewoner van het beschoten huis wil de vader van L. nu geld zien. Nicky L. koos ervoor om zijn opgekropte woede over het pesten van zijn halfbroertje te uiten door te schieten op het huis van de voormalige werknemer van zijn vader. “Dat was dom”, gaf hij toe. Maar volgens hem was het een impulsieve daad. Hij reed met een afgeplakt kenteken van Bergeijk naar de Gagelstraat in Valkenswaard en schoot met een gasdrukwapen op het huis. Daarbij sneuvelde een ruit en werden de voordeur en een kozijn op de eerste verdieping geraakt, waar kinderen sliepen. De deurbelcamera registreerde de beschieting: