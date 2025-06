Man (30) veroordeeld omdat hij als tiener een 11-jarig meisje verkrachtte

Een 30-jarige man uit Valkenswaard is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, omdat hij als 15-jarige jongen een meisje van 11 jaar oud heeft verkracht. Hij was toen minderjarig, dus geldt voor zijn straf ook het jeugdstrafrecht. Wel mag hij dit uitzitten in een gevangenis voor volwassenen. Hij zat al vast omdat hij in 2020 twee collega's heeft verkracht.

Het slachtoffer, een vrouw van inmiddels 26 jaar, heeft in 2023 aangifte gedaan van de verkrachting. Daarvoor heeft ze er jaren mee rondgelopen. "Zelfs vijftien jaar later ondervindt ze nog dagelijks de psychische gevolgen van het voorval", vertelt justitie.