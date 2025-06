112-nieuws: Agenten ontdekken berg lachgas bij controle auto • Automobilist negeert rijverbod en is auto kwijt

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:13 Agenten ontdekken berg lachgas bij controle auto Een automobilist is vrijdagnacht aangehouden tijdens een politiecontrole. Agenten van de politie Leijdal zagen in de auto meerdere lachgasflessen liggen. Lees verder Foto: Instagram politie Leijdal.

06:07 Automobilist negeert rijverbod en is auto kwijt Een automobilist moest vrijdagnacht zijn auto inleveren bij de politie Best-Oirschot. De man werd betrapt terwijl hij onder invloed en zonder rijbewijs aan het autorijden was. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Best-Oirschot.

06:00 Vermist duo teruggevonden, raakte onderweg naar huis de weg kwijt Twee vermiste mensen zijn vrijdagnacht teruggevonden door agenten van de politie Geldrop-Nuenen. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Geldrop-Nuenen.