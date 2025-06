Affaire met buitenlandse studenten Avans+: IND trekt studievisums in

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de internationale erkenning van Avans+ ingetrokken. Dat betekent dat buitenlandse studenten niet langer een verblijfvergunning kunnen krijgen om te studeren aan een opleiding van Avans. Eerder kwam de IND al met een vernietigend rapport over de hogeschool, omdat een project met Indonesische verpleegkundigen zou niet deugen. Avans+ overweegt juridische stappen na de beslissing van de IND.

Indonesische verpleegkundigen De hogeschool raakte eerder in opspraak, nadat de IND met een vernietigend rapport naar buiten kwam over een werk-leerproject met Indonesische verpleegkundigen. Samen met bemiddelingsbureau Yomema uit Waalwijk wilde de school jaarlijks 1.200 verpleegkundigen uit het Aziatische land naar Nederland halen. Na twee jaar bleek uit berichtgeving van RTV Drenthe en EenVandaag dat een deel van die verpleegkundigen zich uitgebuit voelde.

Avans reageert kritisch op het besluit van de IND, "De motivatie voor het besluit is zeer beperkt, van de aanvankelijke verwijten blijft nauwelijks iets over. Avans+ vindt de onderbouwing zeer beperkt." De school onderzoekt momenteel of ze juridische stappen gaat nemen tegen het besluit.

Volgens het rapport zouden de verpleegkundigen een onjuist beeld hebben gekregen van wat het project inhield, zouden ze meer werken dan toegestaan en was het niveau van het onderwijs niet in orde.

Zo moesten de studenten als volwaardig verpleegkundigen aan de slag en hadden ze daardoor werkweken van zes dagen. Dat is meer dan is toegestaan volgens de wet.

Daarnaast werden studenten ingezet als werkkracht tijdens stagedagen, "We moeten tijdens het werk verantwoordelijkheid nemen, maar op de stagedagen heb ik ook verantwoordelijkheid en kan ik niet de leerdoelen en -opdrachten maken, omdat het te druk is", stelde een student tegenover de onderzoeker van het rapport.

Niet zwanger raken

Verder vroeg Avans aan de studenten om persoonsgegevens, zoals een geboortebewijs, ongehuwdverklaring en andere documenten die in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook zouden medewerkers van de onderwijsinstelling de studenten hebben verteld dat het beter is om niet zwanger te worden.

Avans trok na de publicaties de stekker uit het project. Een groot deel van de verpleegkundigen stopte vroegtijdig met het werk-leertraject.

Rechtszaak

In december troffen vijftien verpleegkundigen en de hogeschool een schikking in de rechtbank. De studenten kregen gezamelijk een vergoeding van 100.000 euro. "We zijn tevreden met het resultaat", reageerde verpleegkundigen Eva Augustin toentertijd. "De mentale schade blijft, maar we hebben volgens ons wel rechtvaardigheid gekregen."



Er studeren nu nog 70 Indonesische studenten aan de hogeschool. Volgens Avans kunnen deze studenten hun opleiding afronden, ondanks het intrekken van de erkenning. "We zullen deze studenten blijven ondersteunen bij het aanvragen van een nieuw visum, ze verdienen een kans om de opleiding af te ronden als ze dat zelf willen", verklaart de school.