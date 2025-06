Rian verloor haar hondje Bodhi, maar kan niet naar het tuchtcollege

Rian Keijzers uit Zevenbergen verloor vorig jaar haar hondje Bodhi. Het hondje was van een stoel gevallen en werd naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht. Na twee maanden met veel pijn moest Bodhi toch ingeslapen worden.

Keijzers denkt dat een van de dierenartsen in Waalwijk fouten heeft gemaakt. Alleen kan ze niet naar het tuchtcollege stappen, omdat de dierenarts niet in het wettelijk verplichte diergeneeskunderegister staat.

Vandaag bleek uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS dat zeker vier dierenartsen en twaalf paraveterinair dierenartsassistenten die werken bij Brabantse dierenklinieken, niet staan ingeschreven in het diergeneeskunderegister. Lees hier meer over het onderzoek.

Scan van 2.000 euro

“Ik was heel erg gehecht aan Bodhi en hij ook aan mij”, zegt Keijzers. “Iets meer dan een jaar geleden was Bodhi van de stoel gevallen en kon hij daarna niet meer lopen.” Ze ging naar een lokale dierenkliniek en werd doorgestuurd naar een dierenziekenhuis in Waalwijk, waar de hond voor de nacht mocht blijven.

“De volgende ochtend werd ik gelijk gebeld met het verzoek om een scan te mogen maken, om te kijken wat Bodhi had. Er werd gelijk bij verteld dat de scan zo’n 2.000 euro kost. Ik schrok eigenlijk wel. Maar je doet het toch. Want je wil weten wat je hondje mankeert. Dus ben ik akkoord gegaan. Toen hoorde ik dat zijn nekwervel gebroken was”, zegt Keijzers.

“Ik vond het wel heftig. Opereren zou lastig zijn, omdat het een klein hondje van maar twee kilo was. Toen is Bodhi in het gips gegaan. Dat hielp niet, maar je gaat ervan uit dat het gaat helpen. Je probeert wat je kan natuurlijk.”

Alle kanten op rollen

Toen het gips bij Bodhi werd verwijderd, “tolde hij alle kanten op”, zegt Keijzers. “Mijn dochter vroeg: moeten er geen foto’s gemaakt worden? De dierenarts antwoordde: “Nee, dat is niet nodig, hij moet fysio gaan doen. Wij dachten: het zal wel, het is een dokter dus dan neem je aan dat het goed is. Dus zijn we daar ook nog in meegegaan.”

Maar het bleef slecht gaan met de hond. “Zijn kopje bleef schudden en hing scheef. Ik vertrouwde het niet en heb een afspraak gemaakt in België, om een scan te maken. Daar vertelden ze me dat ik hem meteen moest laten inslapen. Zijn nekwervel was nog steeds los en een aantal andere dingen waren ook niet goed. “

“De Belgische arts zei ook: je kunt nu gaan opereren, maar de kans is heel klein dat hij het redt. En dan ben je ook weer een paar duizend euro armer”, vertelt Keijzers. Kort daarop is Bodhi ingeslapen.

Ze denkt dat haar huisdier onnodig veel pijn heeft geleden, omdat er werd gekozen om fysiotherapie in te zetten. “En hem daar wel volledig mee te belasten, terwijl het beestje stikt van de pijn. Tsja. Dat kan natuurlijk niet. Geld is natuurlijk vervelend, maar ik vind het erger dat het beestje zo heeft moeten lijden.”

Gang naar tuchtcollege

Keijzers wilde de arts voorleggen of er iets niet goed was gegaan, maar kreeg geen reactie. Ze overweegt om naar het veterinair tuchtcollege te stappen, om een klacht in te dienen. Alleen: dat kan in dit geval niet. Alleen diergeneeskundigen die in het wettelijk verplichte diergeneeskunderegister staan, kunnen voor de tuchtrechter worden gedaagd.

Uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS blijkt dat een van de dierenartsen die Bodhi hebben behandeld, niet in dat register staat. De gang naar de tuchtrechter is daarmee onmogelijk.

Het tuchtcollege laat weten inderdaad geen zaken in behandeling te nemen tegen diergeneeskundigen die niet in het register voorkomen. Ook niet als die zich alsnog laat inschrijven. “Een dierenarts kan niet tuchtrechtelijk worden aangesproken wegens het uitvoeren van diergeneeskundige handelingen tijdens de periode waarin hij of zij niet ingeschreven was”, zegt het tuchtcollege.

Aangifte bij politie

Een optie die nog wel openstaat voor Keijzers, is het doen van aangifte bij de politie omdat haar huisdier is behandeld door een dierenarts die niet de wettelijk verplichte registratie had.

Keijzers zegt dat ze hierover nadenkt. “Mijn hond Bodhi is sowieso voor niets gestorven, maar ik wil wel dat er iets aan wordt gedaan. Het is een jaar geleden sinds hij is overleden, maar ik kan het nog niet naast mij neerleggen. Het is nog niet af, ik kan het nog geen plekje geven. ”