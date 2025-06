Tiener (16) met fietspech zwaar mishandeld, drie minderjarigen opgepakt

Een 16-jarige jongen uit Riel is in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit het niets ernstig mishandeld door drie leeftijdsgenoten uit Goirle. Het slachtoffer werd in de binnenstad van Tilburg geschopt en kreeg vuistslagen in het gezicht, zo meldt de politie zondag.

De jongen fietste rond kwart over één 's nachts over de Paleisring in Tilburg met twee vrienden toen de ketting van zijn fiets eraf liep. Toen ze stopten om de fiets te repareren, kwam een groepje jongens op hen af.