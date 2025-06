Bij een pand aan de 1e Hogedijk in Helmond is maandagmiddag iemand lichtgewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft iemand aangehouden.

Het slachtoffer is voor behandeling naar de huisartsenpost gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Agenten doen onderzoek naar de toedracht van het steekincident.