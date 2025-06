Man (33) spuugt agent in gezicht en besmeurt cel met uitwerpselen

De politie heeft zondag en maandag de handen vol gehad aan een verwarde man uit Tilburg die zorgwekkend gedrag vertoonde. Hij zorgde voor overlast, bespuugde een politieagent en liet zijn geslachtsdeel zien aan de vrouwelijke hulpofficier van justitie. Toen hij vastzat, besmeurde hij de politiecel met uitwerpselen.

Zondagmorgen kreeg de politie verschillende meldingen binnen over de 33-jarige Tilburger. Zo zou hij ’s ochtends bij een GGZ-instelling voor overlast hebben gezorgd en rond het middaguur opnieuw in de Bellinistraat in zijn woonplaats. Omdat er onvoldoende aanleiding was om de man via het strafrecht aan te pakken, stuurden de politiemensen hem naar huis en maakten ze een zorgmelding op.

Later die middag ontving de politie een melding dat dezelfde man een 38-jarige vrouw had lastiggevallen en seksueel geïntimideerd op de Corellistraat in Tilburg. Agenten gingen er op af en namen hem mee naar het bureau. Tijdens zijn aanhouding maakte hij onfatsoenlijke, seksueel getinte opmerkingen tegen een vrouwelijke agente.

Later die middag liet hij tijdens de voorgeleiding zijn piemel zien aan een vrouwelijke officier van justitie en trok eraan. Even later spuugde hij een politiemedewerker van het arrestantencomplex in het gezicht.

De man werd in de cel gezet. Maandagmorgen bleek hij dat zichzelf en de observatiecel had besmeurd met uitwerpselen.

De politie overlegt met justitie en zorgverleners wat er met de Tilburger, die duidelijk gespecialiseerde zorg nodig heeft, moet gebeuren.