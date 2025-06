Drugsrijder met ongeldig rijbewijs opgepakt na achtervolging politie

Agenten hebben zondagavond na een korte achtervolging een 34-jarige automobilist uit Oudenbosch opgepakt op het Groene Woud in zijn woonplaats. Hij was onder invloed, had hard- en softdrugs bij zich en zijn rijbewijs was ongeldig verklaard.

De man reed rond kwart voor acht 's avonds veel te hard door het centrum van Oudenbosch. Toen de politie hem wilde controleren, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Op sommige momenten reed hij harder dan 100 kilometer per uur, terwijl daar een maximumsnelheid van 50 kilometer geldt.