Autobrand op A2, vertraging meer dan een uur

Op de A2 bij Maarheeze is maandagmiddag rond vijf uur een auto in brand gevlogen. Hierdoor staat er een flinke file vanuit Maastricht richting Eindhoven. De vertraging is meer dan een uur. De schade aan het asfalt door de brand wordt onderzocht en de afhandeling van het ongeluk was rond zes uur nog in volle gang.

Verwacht wordt dat de weg rond halfacht zal worden vrijgegeven. Tot die tijd kan het verkeer omrijden vanaf knooppunt het Vonderen over de A73 richting Venlo en dan de A67 richting knooppunt Leenderheide.