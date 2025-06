Man gepakt met duizenden euro's aan sigaretten in kofferbak

Een 41-jarige man uit Oss is maandag betrapt met een kofferbak vol sigaretten in zijn auto. De rookwaar had een waarde van 7500 euro en de Ossenaar is gearresteerd voor het handelen in sigaretten.

Dat meldt de politie Maasland. Een voorbijganger zag de auto op de Derde Heitstraat in Berghem en waarschuwde de politie. Alle sloffen sigaretten zijn in beslag genomen, net als reclamemagneten. Die kon de man op zijn auto plakken, zodat hij reclame maakte voor zijn handel.