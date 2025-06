‘Ik steek oe kapot’: Albert K. krijgt ook van hof 10 jaar cel

Albert K. (58) uit Best heeft ook in hoger beroep 10 jaar cel gekregen voor de moord op oliebollenbakker Ad Bierens. Dat heeft het gerechtshof woensdag bepaald. In oktober 2022 stak K. de man tijdens een ruzie neer bij een café in Best. Eerder legde de rechtbank in Den Bosch K. al dezelfde straf op. Ook moet hij een schadevergoeding van 20.000 euro betalen.

K.’s advocaat beriep zich op noodweer en te weinig bewijs. Ook sloot hij niet uit dat iemand anders de fatale steken heeft toegebracht. Het hof in Den Bosch verwierp dit verweer en baseerde zich vooral op beelden van een worsteling van de twee mannen waarop te zien was hoe er op Bierens (56) werd ingestoken. K. zelf houdt al jaren vol dat hij zich niets van de vechtpartij kan herinneren. Ja, hij weet nog dat hij tweemaal van Bierens een kopstoot kreeg en ook dat hij, net als het slachtoffer, die oktoberavond veel had gedronken. Geheugenverlies dus. “Die film is helemaal weg, ik voel me gruwelijk schuldig als ik het gedaan zou hebben en ik vind het heel erg voor de nabestaanden”, zo zei hij twee weken geleden toen hij voor het hof stond.

Bierens was getrouwd en had een aantal kinderen. Zijn vrouw liet tijdens de behandeling in hoger beroep een slachtofferverklaring voorlezen. Ze verweet K. de vermoorde onschuld te spelen.

“Hetgeen jij deed was zo onnodig en onterecht. En dan nu ook nog eens zeggen dat je niet meer weet wat je deed en dat jij hem niet om het leven hebt gebracht. Je hebt als een dolle op hem ingestoken. Je hebt bovendien niet alleen Ad van het leven beroofd, maar ook mijn leven en dat van mijn kinderen gesloopt. En dan hoor ik je zeggen hoe vreselijk je het allemaal vindt. Ik geloof je niet.”

De steekpartij was vlakbij een aantal cafés (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

En het was nog zo’n feestelijke dag, die 27e oktober 2022. K., vader van drie kinderen, was net opa geworden en dat moest uitgebreid gevierd worden, onder anderen met Ad die al jaren een bekend gezicht was in de kermiswereld. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe beiden dronken een café in Best verlaten en over de Koningin Julianaweg-Zuid lopen. Plots vliegen ze elkaar in de haren nadat Bierens een telefoontje heeft gekregen. Hem was verteld dat zijn stiefzoon door K.’s zoon zou zijn neergestoken. Bierens deelt een kopstoot uit, waarna de twee op de grond vallen en elkaar slaan. De videobeelden tonen ook hoe K. een aantal malen uithaalt naar Bierens. “Ik steek oe kapot”, roept hij uit. Dan staat de Eindhovenaar op en binnen enkele seconden stort hij ter aarde. Met een donkere plek op zijn borst. Daar moet hij zijn gestoken. Bierens overlijdt snel nadat hij was gevallen.

