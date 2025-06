Mislukte aanslag bij huis waar eerder explosief naar binnen werd gegooid

Bij een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal is maandagavond geprobeerd explosieven te laten ontploffen. Dit mislukte, twee Cobra's 9 bleven achter bij de voordeur. Het huis was vorige maand gesloten door de burgemeester, nadat er een molotovcocktail naar binnen werd gegooid.

Een paar maanden eerder werd bij een huis één blok verderop ook een explosief naar binnen gegooid. Of er een relatie bestaat tussen beide incidenten wilde de politie eerder nog niet zeggen.

Het rommelt al jaren in de Desmijndijk. De meeste incidenten houden verband met de handel in drugs. Vooral in de avonduren en ’s nachts is het volgens wijkbewoners bij een aantal panden een ‘komen en gaan’ van auto’s. “Ik vraag niet waar ze zich mee bezighouden, ik heb zo mijn vermoedens”, zei een bewoner van de straat eerder tegenover Omroep Brabant.

Jaarlijks straatfeest

Zo’n tien jaar geleden nam een aantal enthousiaste bewoners het initiatief om het tij te keren. In de Stichting DesDia (samenvoeging van Desmijn- en Diamantdijk) zetten ze zich in om de leefbaarheid te verbeteren. Het straatinterieur en de groenperkjes kregen een opknapbeurt, er werd jaarlijks een straatfeest georganiseerd en er kwam tijdelijk cameratoezicht in de wijk.

Achteraf blijken alle inspanningen weinig te hebben opgeleverd. Het cameratoezicht is verdwenen, de groenperken liggen bezaaid met afval en het geweld laait weer op. Een illusie armer legden de laatste initiatiefnemers van DesDia drie jaar geleden het bijltje erbij neer. “We zijn weer terug bij af”, klinkt het uit de mond van een van hen.