Fietser ontsnapt aan beroving, belager gepakt

Een fietser in Roosendaal is maandagnacht rond twee uur belaagd door een man die zijn tas wilde stelen. Een en ander gebeurde op de Ranonkelstraat. De belager probeerde het slachtoffer van zijn fiets te trekken en te beroven. Hij zou volgens de fietser ook een mes bij zich hebben gehad.

Het lukte de belager uiteindelijk niet het slachtoffer van de fiets te trekken en de tas af te pakken. Het slachtoffer nam na de mislukte beroving direct contact op met de politie en gaf een duidelijk signalement.

Een man die voldeed aan het signalement werd even later door agenten gezien aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal. Daar werd hij aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Of het slachtoffer een man of een vrouw is, is niet bekend.