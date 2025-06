Man (27) wordt in been gestoken tijdens ruzie in bedrijfspand

Een 27-jarige man uit Breda is maandagmiddag rond drie uur in zijn been gestoken in een bedrijfspand aan de 1e Hogedijk in Helmond. Aan de steekpartij ging een ruzie met een 22-jarige man uit Nederweert vooraf. Dat meldt de politie dinsdag.

Waarom de twee mannen ruzie kregen, is niet duidelijk. Het zijn geen bekenden van elkaar. Bij de ruzie stak de 22-jarige man uit Nederweert het slachtoffer met een scherp voorwerp in zijn been. De Bredanaar raakte hierbij lichtgewond. Hij is behandeld door een huisarts en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kwam direct op de steekpartij af en heeft de verdachte aangehouden. Agenten namen verklaringen van getuigen op en brachten de man naar het politiebureau. Daar zit hij dinsdag nog vast voor verhoor.