Wilde achtervolging eindigt in botsing tussen politieauto en scooter

Een wilde politieachtervolging is maandagavond geëindigd in een botsing tussen een scooter en een politieauto op de Spoorlaan in Tilburg. Het scheelde niet veel of een man in een scootmobiel was tijdens de achtervolging aangereden. Bij een controle na de botsing werd drugs aangetroffen.

Een scooterrijder kreeg maandagavond rond half zes een stopteken, omdat de bijrijder geen helm droeg. De man negeerde het stopteken en ging ervandoor. De politie zette vervolgens de achtervolging in.

Scootmobiel

Een man op een scootmobiel werd bijna aangereden door de voorbijrazende scooter. Op de Spoorlaan verloor de scooterrijder de macht over het stuur en botste hij tegen een paal. Het tweetal ging onderuit en de scooter knalde tegen een stilstaande politieauto waardoor de voorruit barstte. De politieauto die achter de scooter reed, moest uit het niets remmen. De scooter werd hierdoor tussen de twee politieauto's geklemd. De scooterrijder en de bijrijder raakten, ondanks de val, niet gewond. Drugs

Na de botsing werden de mannen gecontroleerd en trof de politie drugs aan. Om wat voor drugs het gaat en waar dit werd gevonden, is niet duidelijk. De bestuurder van de scooter, een 23-jarige man uit Eindhoven, werd direct aangehouden. De bijrijder kreeg een boete voor het niet dragen van een helm.