Achttien minderjarige jongens online misbruikt: zes jaar cel voor verdachte

De 45-jarige Edwin G. uit Oudenbosch is dinsdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor onder meer online-misbruik van minderjarige jongens. G. richtte in 2011 een website op waarop kinderporno werd gedeeld tussen zo'n drieduizend leden. Volgens justitie beheerde hij de website en verdiende hij er veel geld mee.

G. zit sinds vorig jaar vast. Op computers en andere gegevensdragers vond de recherche ruim 16.000 kinderpornografische afbeeldingen. Ook deed de man zich op sociale media voor als jonge vrouw en misleidde jongens in de leeftijd van acht tot achttien jaar om seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten.

Zij wisten niet dat er opnames werden gemaakt, die vervolgens werden verspreid via de website 'Boywankers'. Gebruikers van de website konden een abonnement afsluiten en tegen betaling met cryptovaluta toegang krijgen tot een afgeschermd deel van de website. Neefjes van 8 en 10 jaar

De jongste slachtoffers waren twee neefjes van 8 en 10 jaar oud. "Uit de chatgesprekken die de verdachte met hen voerde, blijkt dat zij nog helemaal niet bezig waren met seksualiteit. Toch bleef de verdachte er ook bij hen op aandringen allerlei seksuele handelingen met zichzelf en elkaar te verrichten", aldus de rechtbank. De rechter spreekt van 'zeer ernstige en verwerpelijke strafbare feiten'. "G. heeft eraan bijgedragen dat deze schadelijke praktijken in stand worden gehouden. Hij is daarmee pas gestopt nadat hij door de politie werd aangehouden." De politie heeft achttien minderjarige Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd. Mogelijk zijn er ook buitenlandse slachtoffers, maar daar is door de politie geen onderzoek gedaan omdat ze vanwege de grote hoeveelheid data keuzes moest maken.

