Baby net na geboorte door stel meegenomen uit Filipijnen: eis 1,5 jaar cel

Een ouder stel uit Lage Zwaluwe ging in 2015 op familiebezoek in de Filipijnen toen ze besloten een baby te adopteren. Eenmaal terug in Nederland trok de GGD aan de bel vanwege vermoedelijk vervalste papieren. De hele adoptie-procedure bleek illegaal. Verdachte Klaas B. (82) en Maribeth B. (61) mochten woensdag voor de rechter verklaren hoe dit kon gebeuren.

Verhoor bij politie Tijdens een verhoor bij de politie geeft het echtpaar toe dat zij niet de biologische ouders van de baby zijn en dat ze het kindje zonder adoptiedocumenten via via hebben verkregen in de Filipijnen, het land waar Maribeth B. geboren is. Ook verklaren ze dat het belangrijk was dat hun namen op de valse geboorteakte staan, zodat het kind later niet kon achterhalen wie haar biologische ouders zijn.

Het meisje dat werd geadopteerd is inmiddels 10 jaar oud en woont al jaren bij een ander pleeggezin in Nederland. Ook zij waren deze woensdag aanwezig in de volle rechtbank in Breda. "Haar identiteitsontwikkeling is ernstig beschadigd", stelden zij. "Jullie hebben haar vijf dagen na haar geboorte weggehaald en cruciale informatie over haar verborgen gehouden. Dat was een bewuste keuze met verwoestende gevolgen voor ons kindje."

Woensdag blijkt dat Maribeth B., die volgens de officier van justitie 'beperkt intelligent' is, het kindje via haar zussen heeft gekregen van de biologische moeder. Of ze vrijwillig is afgestaan blijft onduidelijk. "Het is zonder mijn weten en toestemming gedaan", zegt haar man. Hij zou het kort na de geboorte van de baby in 2015 te horen hebben gekregen via een telefoontje van zijn vrouw vanuit de Filipijnen. "Daar was ik stomverbaasd over en ik was het er niet mee eens. Wij zijn te oud voor een kind en voor een Nederlandse adoptieprocedure kwamen we niet in aanmerking. Toen dacht ik meteen: dit kan niet op een legale manier gebeurd zijn."

Toch is Klaas B. een paar maanden later in de zomer naar de Filipijnen gevlogen, naar eigen zeggen 'omdat het bedrag dat hij aan de zussen voor het kind moest betalen' hem te hoog werd. Eenmaal daar trof hij het kind bij de familie van Maribeth B. aan onder 'erbarmelijke omstandigheden'. "Ze lag in een kamer van drie bij drie zonder bad- en slaapkamer. Ze moest daar weg."

Vals paspoort

Hij regelt een paspoort bij de Nederlandse Ambassade voor het kind om haar naar Nederland te halen. Wonder boven wonder lukt hem dat en ze nemen het kind mee, naar een voor haar, compleet onbekend land. Weg van haar biologische moeder.

Dat neemt de officier van justitie hen dan ook zeer kwalijk. Ze begint haar requisitoir na een korte stop omdat Maribeth B. haar emoties niet kan bedwingen: "Het is niet duidelijk of haar biologische moeder haar vrijwillig heeft afgestaan aan mevrouw B.. Verder is het zeker niet aan de verdachten om te bepalen voor een kind uit een ander land of het daar weg moet of niet. Het recht om te weten waar je vandaan komt is een universeel recht."

Er is 25.000 Filipijnse pesos, omgerekend ongeveer 400 euro betaald voor het kind, en 5000 voor de geboorteakte, zo'n 80 euro", weet de officier. Het getrouwde stel wordt onder andere verdacht van mensensmokkel. De officier van justitie eist tegen beiden anderhalf jaar gevangenisstraf.

"Marie zal altijd een buitenlander zijn in eigen land", vertelt de moeder van het gezin waar ze nu woont in tranen. "Ze heeft nachtmerries, faalangst en een laag zelfbeeld. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als dit niet had plaatsgevonden. De verdachten hebben niets gedaan om een gebaar te maken naar het kind."

Woensdag 25 juni doet de rechter uitspraak in deze zaak.