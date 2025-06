Huis gaat nog langer dicht na nieuwe poging tot een aanslag

Een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal wordt vier weken langer gesloten. Dat heeft de burgemeester dinsdag beslist nadat maandagavond weer een poging tot een aanslag is geweest op de woning. Vorige maand was er een explosie, waarop het huis voor vier weken op slot ging. Deze sluiting wordt nu verlengd.

Rond tien uur in de avond is maandag geprobeerd explosieven te laten ontploffen. Dit mislukte, twee Cobra's 9 bleven achter bij de voordeur. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) werd ingeschakeld en de explosieven zijn veiliggesteld door een gespecialiseerd bedrijf. De politie is een onderzoek gestart na de vondst van het illegale vuurwerk. Vorige maand werd een molotovcocktail naar binnen gegooid. De burgemeester van Roosendaal besloot toen het huis voor vier weken te sluiten. De sluiting wordt niet gebruikt als straf, maar als bescherming van de buurt en de bewoners. "Ik begrijp heel goed dat deze situatie veel impact heeft op het gevoel van veiligheid in de buurt. We willen dat de rust terugkeert in de wijk", zegt de burgemeester. Molotovcocktail

Het voorval staat niet op zich. Een paar maanden eerder werd bij een huis één blok verderop ook een explosief naar binnen gegooid. Hoewel de politie dit niet wil bevestigen, hebben volgens buurtbewoners de geweldsincidenten te maken met de handel in drugs. "Ze kunnen wel een sticker en een paar plakbandjes op de voordeur plakken, maar dat helpt niks", zegt één van hen. De advocaat van de hoofdbewoner van het huis aan de Desmijndijk dat vorige maand werd gesloten, weigert verder commentaar te geven. "Dat is niet in het belang van mijn cliënt", laat hij desgevraagd weten.

"Het is nu wachten op de volgende klap. Ik houd mijn rolluiken dicht."