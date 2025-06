13 jaar cel geëist tegen Ronnie Stam voor grootschalige drugshandel

Oud-voetballer Ronnie Stam (40) had dinsdag een zware dag in de rechtbank in Breda. De oud-voetballer van NAC en FC Twente wordt verdacht van het met anderen smokkelen van ruim 2200 kilo cocaïne met een straatwaarde van 57 miljoen euro, deels ook samen met zijn broer Rudi (43), en het gezamenlijk witwassen van miljoenen euro’s. De officier van justitie weet zeker dat de broers een grote rol speelden in de internationale drugshandel en eiste dertien jaar cel tegen Ronnie en ruim zes jaar cel tegen Rudi. Beiden moeten ook zo'n 1,7 miljoen betalen.

Kaken op elkaar Maar over de grootste feiten zweeg Ronnie Stam en dat is ook zijn goed recht, zo beaamden de rechters regelmatig. Ronnie hield zijn kaken op elkaar over zijn rol bij de smokkel van 893 kilo coke van Costa Rica naar Europa eind 2020. Ook zei hij niks over de 700 kilo die vanuit Chili naar Europa moest in 2021 en ook niks over een andere partij van 600 kilo en de vier kilo cocaïne en 5 kilo mdma die naar Parijs moesten.

Dus werd het een taaie dag, waarop de rechters en ook de officier van justitie hun best deden om wat antwoorden uit Ronnie Stam te trekken. Maar dat lukte dus maar mondjesmaat. Ronnie gaf enkel toe dat hij bemiddeld had in de smokkel van 20 kilo cocaïne per post van Brazilië naar Frankfurt in 2020. Stam kreeg voor het regelen ‘een bedrag ter waarde van een kilo’.

De oud-voetballer was wel strijdbaar, maar dan vooral bij het beschermen van zijn privacy. Hij vond het maar niks dat er journalisten in de zaal waren en wilde zo weinig mogelijk zeggen over zijn zaken, in het belang van zijn veiligheid en ook die van zijn kinderen.

Ronnie Stam zat vandaag op de kop af een jaar vast, maar zei inhoudelijk bijna niks tijdens de lange zitting. Zijn advocaat fluisterde hem vaak in dat hij niks hóefde te verklaren en dat deed Ronnie Stam dan ook niet Hij verwees veelvuldig naar een brief waarin hij eerder de rechtbank uitleg heeft gegeven, maar de inhoud van die brief is niet openbaar.

Lachgas gebruikte hij wel veel en vaak, gaf hij toe, maar die 18 liter in de meterkast in zijn appartement in Eindhoven herkende hij ook niet. En zo ging het ook met de miljoenen aan opbrengsten waarover gesproken werd in al die versleutelde berichten met zijn broer.

En daarom moet de rechtbank het doen met het bewijs dat justitie in het halve meter dikke dossier heeft verzameld. En in dat dossier speelt Rudi Stam (43), de broer van Ronnie ook een belangrijke rol. Volgens justitie hebben ze het samen over drugshandel en geld. Volgens de officier is duidelijk dat het de broers zijn, die via verschillende versleutelde accounts elkaar continu op de hoogte hielden van allerlei illegale zaken. Rudi, vanuit Dubai, waar hij schijnt te zitten sinds hij tot 54 maanden cel werd veroordeeld in maart 2024 in een andere grote drugszaak en Ronnie vooral in Nederland.

Chatten erop los

De broers chatten erop los over plekken waar geld lag, wisselkoersen, underground banking, koers van de peso, vervoer en nog veel meer. Er lijken tonnen te hebben gelegen bij familie in Breda en op andere plekken en heel veel bedragen gingen alle kanten op. In totaal moeten de broers dan ook bijna zo'n 1,7 miljoen terugbetalen, vindt justitie.

Als Ronnie niet zweeg dan noemde hij al zijn berichten over drugshandel ‘grootspraak’ of ‘onzin’ en verwees steeds naar zijn brief met zijn verklaring. Maar de officier van justitie had Ronnies verklaring ook niet per se nodig. Hij concludeerde dat Ronnie en Rudi vanaf 2020 belangrijke schakels waren in de logistiek om samen met zware jongens duizenden kilo’s cocaïne over de wereld te laten vervoeren en de opbrengsten slim door te sluizen.

Vooral de behandeling van die financiële kant van de drugshandel liet de aanwezigen in de rechtszaal duizelen. Het moet een dagtaak zijn geweest om al die geldstromen in de gaten te houden. Geheime plekken met cash, cryptorekeningen, boekhoudlijstjes, alles kwam voorbij, en ook wie nog wat tegoed had. Maar Ronnie zei hier helemaal niets over.

Maar als het allemaal onzin is en grootspraak, waarom maakte Ronnie Stam dan gebruik van versleutelde berichten via vier accounts, wilden de rechters weten. En waarom zegt hij daar zo weinig over? Ronnie hield het erop dat hij veel geld verdiend heeft in de voetballerij en daar ook tonnen zwart geld kreeg. Hij zat flink in de gokwereld en was ook verslaafd en zou ook in totaal vijf ton hebben uitgeleend aan een bekende uit zijn tijd bij FC Twente. Maar dat geld is nog lang niet allemaal terugbetaald en die vriend zit tegenwoordig ver weg in Mexico, naar het schijnt. Door gebrek aan geld zou Ronnie Stam in de drugswereld zijn beland.

'600 home safe'

Ronnie chatte met de grootste jongens uit de drugswereld en ontmoette hen ook in Dubai. Toen zij bijvoorbeeld lieten weten dat ‘600 home safe is’ waren de broers blij, zo zag de officier in de chats. Foto’s van blokken cocaïne verschenen in de chat en ze zeiden ‘even uitcashen’ en ‘gaat goed zo’. Dat lijkt alledaags werk, hield de rechter Ronnie voor, maar die hield het ook in dit geval op grootspraak.

De rechtbank moet nu uit het dikke dossier halen welk aandeel Ronnie en zijn broer Rudi daadwerkelijk hadden in de internationale drugssmokkel. En natuurlijk ook wat voor straf zij verdienen en moeten terugbetalen als dat bewezen wordt geacht.

De advocaten die woensdag pas aan het woord komen, weten daar wel een antwoord op: weinig. Zij zullen gehakt maken van de forse eisen van 13 jaar voor Ronnie en 74 maanden voor Rudi.

Eerder maakten we deze video over de zaak: