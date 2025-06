Eindelijk een veilige oversteek, maar voor Noud komt-ie te laat

“Eindelijk. Het werd hoog tijd”, zegt PVV-Statenlid Tjerk Langman over de aanpassingen aan de gevaarlijke kruising op de N395 bij Diessen. De provincie zorgt ervoor dat er dit najaar een veilige oversteekplaats is. De maatregel volgt op het tragische ongeval waarbij de 13-jarige Noud om het leven kwam.

Tjerk Langman, Statenlid van de PVV, volgt de situatie al sinds 2023. “Eindelijk. Het werd hoog tijd. Er waren helaas twee vreselijke ongelukken voor nodig om de provincie in beweging te krijgen. En nu komt er eindelijk een middengeleider hier.” Toch overheerst bij Langman ook het dubbele gevoel. “Ik ben blij dat de veiligheid wordt verbeterd. Maar het is ook pijnlijk om te zien dat er zoveel ongelukken voor nodig waren. Dit had veel eerder gemoeten.”

"Het heeft wel lang geduurd."

Volgens de PVV’er is de N395 een van de gevaarlijkste wegen van Brabant. “Er is veel sluipverkeer vanaf de A58. Het is een lang, recht stuk weg en er wordt veel te hard gereden. De middengeleider is een begin, maar er moeten meer snelheidsremmende maatregelen komen. Bijvoorbeeld een inhaalverbod en extra middengeleiders bij andere zijwegen.”

Ook Gon Boers, raadslid van HOI Werkt in Hilvarenbeek, is blij dat er nu iets verandert. Maar hij had liever sneller ingrijpen gezien. “Het heeft wel lang geduurd, langer dan wij hebben gewild. Het is heel goed dat de middengeleider er komt. En dat er bomen zijn gekapt om het zicht te verbeteren.”

"Dan kan ik misschien veilig oversteken."

Wat haar vooral steekt, is dat signalen van omwonenden te lang zijn genegeerd. “Die mensen zien elke dag wat er gebeurt. Het is altijd tragisch als er een ongeluk gebeurt. Ik snap dat de provincie veel te doen heeft, maar op zulke waarschuwingen moet je sneller reageren.” Langs de weg klinkt dezelfde zorg. Een jonge fietser die dagelijks langs de kruising rijdt, is duidelijk: “Ze rijden hier veel te hard. En het is met oversteken kei gevaarlijk. Het is mooi dat ze het nu veiliger maken. Dan kan ik misschien veilig oversteken.”

Jan Klessens kent de weg al jaren (foto: Jos Verkuijlen).