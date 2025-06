Wie mascotte Boy Buffel aankijkt door de mond, kijkt Fleur in ogen; gênant

De mascotte van RBC Roosendaal is dringend toe aan een make-over. "Boy Buffel is 25 jaar oud. Zijn oren zijn van oude zwarte sokken gemaakt. Een gat achter zijn oren is vastgelijmd en het pak is heet, zelfs zonder zomerse temperaturen", zegt vrijwilligster Sylvia van Hassel van de vers gepromoveerde Roosendaalse voetbalclub.

Een nieuw pak kost 3000 euro. Dat geld hopen vrijwilligers voor het nieuwe seizoen in de derde divisie bij elkaar te krijgen met crowdfunding. De teller staat dinsdag op 1800 euro. Overal in het voetbalstation staan spaarbussen en QR-codes waarmee je digitaal geld kunt storten.

Ongemakkelijk

"Het pak is echt op", vult dochter Fleur aan. Zij zit meestal in het pak. Het ongemakkelijkst voelt de mond van Boy Bufffel. "De mond staat open en dan kijk je me recht aan wanneer je voor me staat. Dat kan echt niet meer." Op het veld van RBC krijgen kinderen op dat moment gymles. Bij het zien van Boy Buffel is de aandacht meteen verschoven naar de mascotte. Vrolijkheid en high five's zijn een logisch vervolg. "Dat is wat het zo leuk maakt", zegt Fleur. "Kinderen maar ook volwassenen zijn altijd blij je te zien. Oude sok

"De magie verdwijnt alleen een beetje als ze dichterbij komen", vertelt Fleur. "Ze zien mijn versleten handen, ze herkennen zwarte sokken en zien soms het geplakte gat achter het oor. Het allerergst, ze kijken me recht in de ogen aan." Het wensenlijstje voor een compleet nieuw pak voor Boy Buffel is duidelijk. Toch heeft Fleur nog een toevoeging; ventilatie. "Ik verlies zelfs zonder tropische temperaturen liters zweet in dit pak. Als de nieuwe Boy Buffel wat minder zweterig wordt, kan ik extra knallen voor supporters en spelers van RBC." Het oude pak krijgt dan een ereplekje tussen alle andere herinneringen aan RBC.