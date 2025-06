Lekke autobanden door scherpe kraaienpoten: 'Het slaat nergens op'

Meerdere buurtbewoners hadden maandagochtend een lekke autoband door kraaienpoten in de Deken van Dijkstraat in Schijndel. Twee weken geleden was het ook al raak op precies dezelfde plek. Een kwajongensstreek of een doelbewuste actie? Inwoner Maikel van Gestel heeft geen idee, maar hij heeft wel melding gedaan bij de politie. "Het slaat nergens op. Je rijdt niet echt met een gerust gevoel je straat in."

De dag voor Hemelvaart kwam Maikel thuis van zijn werk toen hij twee kraaienpoten in zijn autoband zag zitten. "Ik wist toen niet waar ik dat had opgelopen, maar zulke dingen horen niet op de weg te liggen." Maikel liet zijn band repareren en dacht er verder niet over na.

Tot hij maandagochtend in de voortuin bezig was en een voorbijganger hem attendeerde op scherpe voorwerpen op straat. Er lagen er een stuk of vijftien en een paar meter verderop lagen er nog meer. Maikel heeft ze opgeraapt zodat niet nog meer mensen de dupe ervan worden. "Toen wist ik wel gelijk dat ik mijn band de vorige keer hier heb lek gereden."

"Niemand in de buurt heeft een videodeurbel met zicht op de straat."

Maikel heeft melding gedaan bij de politie omdat het niet alleen voor lekke banden zorgt, maar het is ook gevaarlijk voor fietsers, mensen die oversteken en spelende kinderen. "De politie heeft gezegd dat ze er extra op gaan letten. Ze kunnen nu weinig doen, omdat er geen camerabeelden van zijn. Niemand in de buurt heeft een videodeurbel met zicht op de straat." Ook deelde Maikel een foto met een waarschuwing op Facebook. Al snel gaven meerdere mensen uit de buurt aan dat ze ook kraaienpoten in hun autobanden hadden zitten. "Een nieuwe band erop laten zetten kost al gauw tachtig tot honderd euro. En je wordt er onrustig van. Je checkt de straat voor je gaat rijden. Hopelijk schrikt het bericht degene af." De politie was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.