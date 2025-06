Groot afscheidsfeest Gertrudis College gaat toch door: 'Superblij'

Oud-leerlingen van het Gertrudis College in Roosendaal kunnen waarschijnlijk alsnog rekenen op een grote afscheidsreünie. Op zaterdag 13 september kunnen de kurken van de fles en de voetjes van de vloer nu initiatiefnemer Sander van Peer alle activiteiten naar buiten verplaatst. De gemeente staat volgens hem ‘positief’ tegenover het aangepaste plan. Eerder kreeg Sander geen toestemming omdat de voorbereidingen voor de sloop van het gebouw tegen die tijd al te ver gevorderd zijn.

“Ik ben superblij”, laat Sander in een reactie weten. “We waren al zo ver met de voorbereidingen totdat we op het laatste moment te horen kregen dat het niet mocht.” Volgens wethouder Paul de Beer lag dit ook aan Sander zelf. Hij zou niks meer van zich laten hebben laten horen nadat ze eerder hadden bedacht om juist samen op te trekken.

“Over hoe het precies is gegaan, kunnen we best later nog eens discussiëren. Het maakt mij niet meer uit, voor mij is het resultaat het belangrijkst”, aldus Sander. De Roosendaler dient deze week zijn vergunningsaanvraag in, die daarna nog moet worden goedgekeurd door de gemeente. Sander: “Ik verwacht daarbij nu verder geen grote problemen.”

Het afscheidsfeest wordt in de middag en avond gehouden in en rond een grote tent op het schoolterrein. Er mag dit keer niemand meer in het gebouw zelf komen. De laatste reünie in 2018 werd bezocht door 2500 oud-leerlingen. “Ik ben benieuwd of we dit aantal weer gaan halen. Gezien de hoeveelheid reacties die ik nu al krijg, verwacht ik dat er heel veel mensen op af zullen komen”, zegt Sander.

Overigens laat ook de gemeente Roosendaal zich niet onbetuigd bij het afscheid van het iconische schoolgebouw. Op woensdag 2 juli mogen oud-leerlingen, docenten en buurtbewoners onder het genot van een hapje en drankje ook binnen nog voor een allerlaatste keer rondkijken. Ook is er een informatiestand over hoe de locatie er in de toekomst uit gaat zien.

Begrip in de regio

Het Getrudis College, voorheen het Gertrudislyceum, was decennialang een begrip in Roosendaal en omliggende dorpen zoals Achtmaal, Schijf en Rucphen. Maar liefst zeventigduizend leerlingen bevolkten in de loop der jaren de klaslokalen voor hun havo, vwo- en later ook mavo-diploma. Na de sloop dit najaar maakt het gebouw aan de Bovendonk na bijna vijftig jaar plaats voor appartementen.