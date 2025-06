Nepagenten stelen schilderijen van drie ton bij 95-jarige vrouw

Een groepje mannen heeft eind april sieraden en acht schilderijen ter waarde van in totaal 300.000 euro gestolen van een 95-jarige vrouw uit Son en Breugel. De mannen deden zich voor als politieagenten. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht laat de échte politie dinsdag bewakingsbeelden zien van de gestolen kunstwerken en een grijs busje van de daders.

Het slachtoffer heeft niets in de gaten omdat de man aan de telefoon details weet te vertellen over haar, zoals de namen van haar kinderen. Ook zegt hij dat hij haar zoon al op de hoogte heeft gebracht. Rond middernacht staat een man voor de deur om de sieraden op te halen.

De nepagent vraagt de vrouw of ze nog meer waardevolle spullen in huis heeft. Nietsvermoedend vertelt ze dat ze nog acht schilderijen heeft hangen die veel geld waard zijn. De hele nacht wordt de vrouw aan de praat gehouden door de man. In de ochtend staat er een andere nepagent voor de deur. Hij neemt de schilderijen mee in een grijs busje.