Meisje springt net op tijd uit kermisattractie en ontsnapt aan ongeluk

Een meisje is op de kermis in Nistelrode ternauwernood ontsnapt aan een dramatisch ongeluk. Ze zat met een jongen in de attractie Bungee, maar haar veiligheidsbeugel stond nog open toen de installatie werd gestart. Het meisje sprong uit de attractie, vlak voordat de balvormige cabine de lucht in vloog.

Dat is te zien in een filmpje dat op Dumpert is verschenen. De omroeper van de attractie roept in de microfoon "Oké, vasthouden, daar komt-ie. 55 meter omhoog jongens, daar gaan we." Het meisje kijkt vertwijfeld om zich heen en springt dan snel uit de attractie die een meter boven de grond bungelt.

Daarna komt een medewerker van de attractie het podium op, helpt haar opnieuw in de attractie en maakt de veiligheidsbeugel vast. "Ik was ook gesprongen", roept de jongen die de video heeft gemaakt. 55 meter de lucht in gekatapulteerd

Bij de Bungee-attractie worden twee kabels aan twee kranen strakgespannen, waarna de bal met twee zitplaatsen 55 meter de lucht in wordt gekatapulteerd. De kermis in Nistelrode is ieder jaar tijdens de Pinksterfeesten en duurde van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 juni. Dinsdagavond werd het evenement afgesloten met een vuurwerkshow. Val uit de attractie Energizer

In april ging het ook mis bij een kermisattractie op de kermis in Hilversum. Een 14-jarig meisje raakte gewond na een meterhoge val uit de Energizer, een attractie van de Tilburgse exploitant Niek Moonen.