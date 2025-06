Basejumper die urenlang in mast zat weer met beide benen op de grond

Een basejumper, een parachutist die vanuit een hoog punt springt en niet vanuit een vliegtuig, is woensdagochtend op vijftig meter hoogte verstrikt geraakt in een antennemast in Oss. De man zat urenlang van in een mast van een telecomprovider aan de Aengelbertlaan. De man werd rond tien uur bevrijd door de brandweer, na een urenlange reddingsactie. De basejumper raakte niet gewond. Hij is aangehouden door de politie.

Een speciaal hoogtereddingsteam van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is uren bezig geweest met de reddingsactie. Drie hulpverleners van het reddingsteam klommen in de mast om er touwen in te hangen. Het team maakte een takelpunt waarmee de basejumper zich via de touwen in zijn eigen harnas naar beneden kon laten zakken.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

Toen de basejumper weer met beide benen op de grond stond, zei hij dat het niet de bedoeling was om in de antennemast terecht te komen. Ambulancemedewerkers die hem na wilde kijken, zei hij niet nodig te hebben omdat hij nergens last van had.

Aangehouden

De basejumper is aangehouden door de politie. "De parachutist betrad een privéterrein en dat mag niet zonder toestemming van de eigenaar", zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft contact met de eigenaar van de zendmast. "We onderzoeken of de man vervolgd wordt voor het betreden van privéterrein of andere overtredingen zoals vernieling. Dit laatste als blijkt dat er vernielingen zijn aangebracht en er gevolgen zijn voor de zendmast", zegt de woordvoerder. Uren vast

Hoe lang de basejumper in de mast zat, is nog niet duidelijk. Iets voor zeven uur ontdekten bouwvakkers de basejumper in de mast. Tijdens de sprong van een hoger punt in de mast raakte hij verstrikt op zo'n vijftig meter hoogte en kon hij zichzelf niet bevrijden. In eerste instantie kwamen alleen de brandweer uit Berghem en een hoogwerker uit Oss naar de mast. Zij deden een poging om de basejumper te bevrijden met een hoogwerker. Dat lukte niet omdat de hoogwerker niet lang genoeg was. De antennemast werd uit voorzorg uitgeschakeld, omdat de brandweermannen anders te dicht bij de straling zouden komen.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

Foto: Jos Verkuijlen

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink