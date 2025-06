Spectaculaire redding op hoogte: zo komt speciaal brandweerteam in actie

Een speciaal team van de brandweer moest woensdagmorgen in actie komen om de bekende basejumper Ronald Overdijk te redden. Hij was tijdens het basejumpen, een specifieke vorm van parachutespringen, op vijftig meter hoogte verstrikt geraakt in een antennemast in Oss. De brandweer had al geprobeerd om bij het slachtoffer te komen, maar zij kwamen met hun hoogwerker tien meter tekort. Daarom rukte het hoogtereddingsteam van de brandweer uit. Dat is speciaal getraind om mensen te helpen op moeilijk begaanbare plekken.

Glazenwasser in nood

Maar waar komt het team zoal in actie? "In kelders, waterzuiveringsinstallaties met putten of in een industrieel pand met lastige gangen", somt Van der Wulp op. "We helpen als een glazenwasser boven in een bakje in nood komt en bij een hoge flat bungelt of wanneer een boer uitglijdt bij het schoonmaken van een zes meter diepe mestsilo."

Woensdagmorgen waren Aart en zes leden van het team uren in de weer om de basejumper die in de antennemast hing veilig aan de grond te krijgen. Twee brandweermannen klommen in de mast om bevestigingspunten te maken voor katrollen met touwen. Daarna werd een takelpunt gemaakt waarna een teamlid de hoogte in ging om bij het slachtoffer te komen en hem in een harnas te helpen. De bekende basejumper Ronald Overdijk kon zich daarna via de touwen in zijn harnas naar beneden laten zakken.