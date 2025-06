Extreem sterke hasj aangetroffen in wietexperiment: 'Zorgelijk'

In Brabant wordt legale geteelde hasj verkocht met extreem hoge hoeveelheden tetrahydrocannabinol (THC), de werkzame stof in hasj, waardoor je een high kunt ervaren. Het gaat om twee keer de normale gemiddelde hoeveelheid. Dat ontdekte Omroep Brabant tijdens een steekproef. De vondst is bijzonder, want het doel van legale hasj is juist vanuit overheidswege een 'veiliger' alternatief bieden voor illegale hasj. Het Trimbos instituut schrikt van de vondst en maakt zich zorgen.

Kans op schadelijke effecten groter Binnen het wietexperiment (zie kader) is geen limiet gesteld aan de hoeveelheid THC die in een product mag zitten. "De legale telers bepalen zelf de sterkte. Maar dit soort supersterke producten zijn zeker een zorg."

Dubbel zoveel THC Het Trimbos instituut onderzoekt sinds 2000 jaarlijks hoeveel THC er gemiddeld in illegale wiet en hasj zit. In 2024 bevatte Nederlandse, illegale hasj gemiddeld 26 procent THC en geïmporteerde, illegale hasj 22 procent. De legale hasj die wij tegen kwamen bevatte 60 procent THC, dat is dus dubbel zoveel als gemiddeld.

Bij het kopen van de hasj stuitten we op één soort waar twee keer zoveel THC in zat als gemiddeld en dat is zorgelijk, volgens het Trimbos instituut. Bij de aankoop gaf de verkoper geen waarschuwing of toelichting over de sterkte van de hasj.

Voor opnames van de Omroep Brabant-podcast Via de Voordeur kochten we vijf legale- en illegale hasjsoorten bij drie coffeeshops in Breda en Tilburg om deze blind te laten testen door twee doorgewinterde blowers. Op de verpakkingen van legale hasj staat precies hoeveel THC erin zit.

Wietexperiment in het kort

Sinds de jaren zeventig kennen we in Nederland een gedoogbeleid. Je mag wel wiet kopen en roken, maar geen wiet kweken of vervoeren. Met het wietexperiment wil de overheid hier verandering in brengen. De komende vier jaar mag er in coffeeshops in tien gemeenten in Nederland alleen maar legale cannabis worden verkocht. Die mag worden geteeld door tien aangewezen telers.

Sinds 7 april verkopen coffeeshops in de gemeenten die meedoen aan het wietexperiment alleen nog maar legaal geteelde wiet. Vanwege een beperkte leveringsvoorraad is er voor hasj een uitzondering gemaakt, maar vanaf 1 september mag er ook alleen nog maar legale, in Nederland geteelde hasj (nederhasj), verkocht worden.

Het doel van het wietexperiment is voor de Rijksoverheid om te onderzoeken wat het effect is van een legale cannabismarkt op de volksgezondheid, criminaliteit en veiligheid in Nederland. Door middel van kwaliteitscontroles op legale cannabis, is er voor consumenten meer zekerheid op een 'schoon' en 'veilig' product.