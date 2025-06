‘Donald Duck op de Markt? Moet niet gekker worden!’

“Dat onze stad in Donald Duck staat, dat is echt vet!” zegt de 10-jarige Mike terwijl hij bladert in het nieuwe stripboek. De reacties zijn enthousiast en vol trots, nu Den Bosch de hoofdrol speelt in een speciale editie van het stripblad. Donald Duck gaat op zoek naar een Bossche Bol met een diamant erin – en maakt onderweg kennis met de iconen van de stad.

De eer van die prominente rol voor de Bossche Bol valt goed bij bakker Jan de Groot. “Hartstikke leuk en echt een eer dat onze bol erin staat,” zegt hij trots. “Een diamant erin? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar op verzoek stoppen we er wel eens iets in: een ring of wat geld, als verrassing.” Ook de jonge inwoners van de stad kunnen hun geluk niet op. Jeugdburgemeester Loek Höppener kreeg als eerste het stripboek overhandigd. “Ik vind de tekeningen en de verhalen altijd leuk,” zegt hij met een grote glimlach. “Donald Duck gaat naar Jan de Groot en andere plekken in de stad. Hopelijk eet hij die bol ook op, want dat maakt het helemaal af.”

Loek krijgt de eerste Donald Duck (foto: René van Hoof)

Kinderen die bij de onthulling aanwezig waren, begonnen meteen te lezen. “Het is vet dat Den Bosch erin staat,” zegt de 10-jarige Mike terwijl hij bladert. “De Bossche Bollen en de Sint-Jan zijn het belangrijkst.” Ook Noud is enthousiast: “Het is een heel mooie strip met een spannend verhaal. En je ziet dingen die echt bestaan in onze stad – dat is leuk.”

Lees ook Donald Duck zoekt verdwenen parel in Bossche Bol

Tot slot reageert burgemeester Jack Mikkers, zelf een groot fan van het stripblad. “Ik lees Donald Duck nog steeds in de krant,” bekent hij. “Maar vroeger, toen ik een stuk jonger was en nog krullen had, las ik het blad al.” Dat Den Bosch nu het decor is van een Donald Duck-verhaal, vindt hij prachtig. “Duckstad is mooi, maar ’s-Hertogenbosch is nog mooier. We hebben hier al veel beroemde mensen ontvangen, maar dat de familie Duck nu komt… dat is een absoluut hoogtepunt!” Met een knipoog voegt hij toe: “Dagobert Duck staat op de eerste pagina boven op de Sint-Jan. Hij zwemt in het geld, dus misschien kan hij een bijdrage leveren aan de restauratie. Dat zou mooi zijn.” De speciale Donald Duck-editie over Den Bosch wordt deze week verspreid in een oplage van 180.000 exemplaren.