Ronnie Stam emotioneel na hoge eis: 'Jongste denkt me nooit meer te zien'

Oud-voetballer Ronnie Stam (40) wil zo snel mogelijk uit zijn cel. Op de tweede dag van zijn rechtszaak over de smokkel van onder meer ruim 2000 kilo cocaïne bezwoer hij dat hij er allemaal niets mee te maken heeft. “Ik ben geen grote speler in de drugswereld”, hield hij de rechters voor in een emotioneel laatste woord.

Ronnie Stam is zich dinsdag rot geschrokken van de eis van 13 jaar cel. “Een schrikeis”, noemden hij en zijn advocaat het. “Mijn kinderen moesten ervan huilen. De jongste denkt dat hij me nooit meer ziet en de oudste denkt dat ik zijn hele voetbalcarrière ga missen.” De oud-voetballer had zeker tien blaadjes volgeschreven voor zijn laatste woord. Hij wilde alle aantijgingen weerleggen en noemde het vaak onterecht hoe hij behandeld is. “Er werd mij zelfs geen deal gegund”, sneerde hij. De aantijgingen zijn niet mals: Invoer van 20 kilo cocaïne in februari 2020

Voorbereidingen van de invoer van 893 kilo cocaïne uit Costa Rica in december 2020

Voorbereiden van de invoer van 700 kilo cocaïne vanuit Chili in februari en maart 2021

Handel in 600 kilo cocaïne in februari 2021

Witwassen van 2.600.000 euro in 2020 en 2021

Voorbereiden van export van 4 kilo cocaïne en 5 kilo MDMA eind 2023 tot medio 2024

Bezit van 18 liter lachgas medio 2024 De invoer van 20 kilo cocaïne wilde hij nog wel toegeven, maar hij deed mee voor 1 kilo. Aan de grote partijen cocaïne had hij part noch deel, vertelde hij. Hij kent een grote speler uit de drugswereld, maar zelf is hij er geen. Stam husselde alle kladblaadjes regelmatig door elkaar om zeker te weten dat hij alles had gezegd. “Het was dom om mee te kletsen met die mannen”, zei hij. “Maar ik heb niks met die grote partijen cocaïne te maken en niks van doen met het opzetten van lijnen. Dat waren zij en daar hielden zij mij buiten.” “Er was geen kilo of euro van mij. Ik heb geen lijn opgezet en ik heb niemand aangestuurd. Alsof ik dat zou kunnen. Een partij van 893 kilo is al een investering van 7 miljoen euro. Dat heb ik niet. Nog niet eens voor tien kilo.” De advocaat van de oud-voetballer legde uit dat Stam na zijn succesvolle voetbalcarriere bij NAC, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik door verslavingen en geldgebrek in de verleiding kwam om wat in de drugswereld bij te verdienen.

Dat hij vier kilo cocaïne en vijf kilo MDMA naar Parijs wilde sturen, was ook niet waar. “Ik werd in die tijd bedreigd door mensen bij wie ik schulden had. Die stonden ineens langs de lijn bij PSV waar mijn zoontje voetbalt”, legde Stam uit. “Ik heb het spel maar met ze meegespeeld en ze via zo’n berichtendienst aan het lijntje gehouden. Maar ik heb nooit echt drugs uitgevoerd.”

“Meer dan voor de grootste drugscriminelen, omdat dit een mediazaak is”

Stam kon niet over de eis van 13 jaar cel uit. “Meer dan voor de grootste drugscriminelen”, constateerde hij. “En dat is alleen omdat dit een mediazaak is, omdat ik goed kon voetballen.”

“Het was dom om te zeggen dat ‘die bak van mij is’ of alle grootspraak. Dat is niet goed te praten”, ging hij verder. “En een screenshot op mijn telefoon van een container waar coke in zat was ook dom.” Net als Ronnie Stam wees zijn advocaat erop dat er geen spat fysiek bewijs is gevonden. “Er is geen geld gevonden, geen cocaïne, geen vuurwapen, geen politieuniformen, niks. Alleen wat gesprekken en die zijn niet eens volledig”, oordeelde zijn advocaat. “Ronnie heeft miljoenen verdiend met voetballen en had ook veel contant geld”, legde de advocaat uit. “Ook had hij vijf ton uitgeleend en dat kwam deels terug in contanten. Hij is geen beroepscrimineel. Hij wil wat van z’n leven maken. Hij verdient wel een straf, maar niet zoveel. Voor alleen die 20 kilo krijg je geen zes jaar. Lang niet.” Behalve Ronnie stond ook zijn broer Rudi terecht, maar hij alleen voor het voorbereiden van de invoer van 700 kilo cocaïne en het witwassen van 2,6 miljoen euro. Rudi kreeg vorig jaar maart al 4,5 jaar cel voor zijn rol in een andere grote drugszaak. Tegen hem werd dinsdag nog eens 74 maanden cel geëist en net als Ronnie moet hij bijna 1,7 miljoen illegale winst terugbetalen.

"Rudi is geen Tony Montana of Pablo Escobar."

Maar Rudi was niet naar de rechtszaak gekomen. Hij is rond de uitspraak in zijn vorige proces gevlucht en zit naar verluidt in Dubai. Maar in advocatentaal heet dat niet vluchten, maar ‘Rudi heeft gekozen voor zijn kinderen’. De advocaat van Rudi veegde de vloer aan met het bewijs van justitie dat volledig is gebaseerd op ontsleutelde berichten van de dienst Sky ECC. Volgens hem zijn die onrechtmatig verkregen en is er verder geen spat bewijs tegen Rudi. Ook hij vond de eisen van justitie totaal niet in verhouding met het dossier. “Rudi is geen Tony Montana of Pablo Escobar.” De rechtbank gaat de komende tijd het enorme dossier bestuderen. Pas op 12 augustus volgt de uitspraak en wordt duidelijk of de rechtbank in Ronnie en Rudi Stam grote spelers in de drugswereld ziet of niet. Ronnie Stam zal niet bij de uitspraak zijn, kondigde hij al aan. “Die ritten in het busje van de gevangenis naar de rechtbank zijn de hel”, sprak hij vol afschuw. Hij wenste de rechters en de officier van justitie alvast een fijne vakantie en wacht het oordeel af in zijn cel in Middelburg. Eerder maakten we deze video over de zaak: