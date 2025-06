Oplichter ook in hoger beroep vrijgesproken van moordplannen

Stan T. is ook in hoger beroep vrijgesproken van de plannen om een huurmoordenaar opdracht te geven om zijn ex-vrouw uit Tilburg te vermoorden. De rechtbank sprak hem al eerder vrij en daar is het gerechtshof het mee eens. Er is te weinig bewijs om Stan T. als schuldige aan te wijzen.

Stan T. ging volgens justitie in april 2021 op het darkweb op zoek naar een huurmoordenaar. Hij zou er 5000 dollar voor over hebben om zijn ex-vrouw te laten vermoorden en hun toen zeven maanden oude zoontje naar hem toe te brengen. Een anonieme tipgever lichtte de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI in.

De vader van Stan T. en zijn toenmalige vriendin zouden op de hoogte zijn geweest van zijn plannen. Toen de FBI aan de bel trok, was hij al maanden op de vlucht voor de Nederlandse justitie die hem zocht voor een andere oplichtingszaak. Hij werd opgepakt in België en later uitgeleverd aan Nederland.

Moordadvertentie

Zelf gaf Stan T. aan dat hij nog nooit op het darkweb was geweest. "Het komt van een anonieme tipgever en de moordadvertentie is nergens meer terug te vinden", betoogde zijn advocaat eerder. T. zei ook dat hij zijn ex nooit om het leven had willen laten brengen.

De rechtbank sprak Stan T. vrij van het plannen van de huurmoord. Het hof gaat daar in mee. Zo zegt het hof te vertrouwen op de informatie van de FBI. Er heeft zich inderdaad iemand gemeld met de belofte van 5000 dollar in ruil voor de dood van de Tilburgse vrouw, maar het kan niet worden vastgesteld dat het om Stan T. gaat.

Oplichting

Stan T. is in het verleden al meerdere keren veroordeeld voor oplichting. Hij zou onder meer vakantiehuisjes hebben verhuurd die niet bestaan. In het televisieprogramma 'Undercover in Nederland' vertelde de ex van Stan T. dat ze dik in de schulden zit door hem.