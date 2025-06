Goed jaar voor Mierlose Zwarte kers, nu al rijp: 'Extreem vroeg'

Kersen zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Waar normaal gesproken eind juli de eerste kersen worden geplukt, worden er nu al volop Mierlose Zwarte kersen verkocht. "De afgelopen jaren was het al wat vroeger en dit jaar zeker", zegt kersenteler Jos Huijbers

Op zijn terrein wijst Huijbers naar een rij bomen waar de eerste kersen al worden geplukt. "Hier moeten we de zwarten tussenuit halen. Die zijn nog niet rijp en nog niet lekker genoeg. Daarboven is alles klaar. Dat komt doordat deze rij extra veel licht krijgt. Ze zijn klaar om geplukt te worden en dat is extreem vroeg."

De Mierlose Zwarte is een oud en geliefd ras in de regio. Iedereen wil ze voor de zogeheten kersenstruif. "Ze zijn super, maar op de pannenkoeken zijn ze nog lekkerder. Als je dat ooit hebt gehad, wil je niks anders meer."

Huijbers heeft er nu 900 bomen met Mierlose Zwarte staan. "In de loop der jaren zijn we die steeds meer gaan planten." Volgens hem kunnen de zwarte kersen heel lang aan de boom blijven hangen. "Die worden alsmaar groter en zoeter."

Zijn vrouw Lidy merkte al dat mensen een beetje ongeduldig werden. "Al weken bellen mensen op of komen ze de winkel in om te vragen: 'Zijn ze er al?' Ze zijn dit jaar extreem vroeg, dus het verbaasde me dat mensen hier al weken de deur platlopen. Het is nog nooit zo vroeg kersenjaar geweest."

De Mierlose Zwarte is een inheems ras. "Ze blijven extra lang goed aan de bomen." Het zijn vrij zachte kersen die, eenmaal geplukt, niet lang houdbaar zijn. "Maar meestal zijn ze al op voordat ze kunnen bederven."

Komende vier weken kunnen ze nog wel blijven plukken. Daarna is het tijd voor andere kersenrassen.