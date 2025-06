Schuur compleet verwoest door brand

Een schuur in Oudenbosch is in de nacht van woensdag op donderdag compleet verwoest door brand. De brandweer schaalde op naar grote brand en kwam met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker naar de Jan Teunisstraat.

De brand bleek ook uitslaand. Het is niet bekend wat er precies in de schuur stond en of er sprake is van gewonden. De schuur kan als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink