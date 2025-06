Bestuurder zonder rijbewijs crasht tegen boom

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag op hoge snelheid tegen een boom gebotst op de Steenovensebaan in Dorst. Volgens de politie heeft de bestuurder geen rijbewijs en is daarom een proces-verbaal opgemaakt.

Het ongeluk gebeurde rond half twee. De bestuurder verklaarde zelf dat hij moest uitwijken voor een dier. De brandweer kwam naar het ongeval om hulp te verlenen.

In eerste instantie vermeldden wij dat de bestuurder gewond was geraakt en door een ambulance was meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de politie is dat niet het geval: "De bestuurder kwam er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf." Een bergingsbedrijf heeft de auto uiteindelijk meegenomen.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.