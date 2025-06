Brand slaat over van overkapping naar woonhuis, meerdere huizen ontruimd

Een huis aan de Vilderdijk in Oss heeft woensdagavond flinke schade opgelopen door brand bij de overkapping. De brand verspreidde zich al snel naar het woonhuis. Ook het huis van de buren raakte beschadigd.

De brand werd om tien over elf gemeld bij de brandweer, al snel schaalde ze op naar middelbrand. Uit voorzorg werden meerdere huizen in de buurt ontruimd. Twee tankautospuiten, een hoogwerker, een waterwagen en een persluchtgroep kwamen naar de brand om het vuur te bestrijden. De brandweer heeft tot diep in de nacht nageblust.

De brand trok veel bekijks, buurtbewoners stonden op straat. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen, ook over de oorzaak is nog niets bekend.