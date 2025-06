Caravan volledig in vlammen opgegaan, vuur vermoedelijk aangestoken

Een caravan is woensdagnacht volledig uitgebrand aan Kapelaanstraat in Gemert. De brandweer rukte groots uit, omdat de caravan geparkeerd stond onder een carport bij een huis. Van de caravan is niets meer over en ook de carport en de caravan van de buren liepen schade op. Het vuur is vermoedelijk aangestoken.

Bij de brand raakte niemand gewond. Toen de brandweer rond drie uur woensdagnacht werd gealarmeerd stond de caravan compleet in lichterlaaie. De brandweer van Gemert schaalde op naar een middelbrand, omdat de caravan dicht bij de aanbouw van een huis stond.

De brandweer van Beek en Donk kwam assisteren. Samen zetten zij twee blusvoertuigen in en wisten ze te voorkomen dat de brand oversloeg naar nabijgelegen huizen. Ze hadden de brand snel onder controle. Op straat dicht bij de caravan werd een fles met vermoedelijk een brandbare vloeistof gevonden. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

