Zomers warme dagen, maar onweer ligt al op de loer

De afgelopen dagen was het wat aan de frisse kant maar deze donderdag gaat de temperatuur flink omhoog. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer met in de avond kans op stevige onweersbuien.

Deze donderdag wordt het zomers in onze provincie, vertelt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza in het radioprogramma KEIGoeiemorgen van Omroep Brabant. Het wordt 26 tot 28 graden en in stedelijk gebied misschien wel 29 graden. Het is daarbij een behoorlijk zonnige dag. Voor mensen met hooikoorts wordt het een iets minder aangename dag, want later op de dag steekt een stevige oostenwind op.