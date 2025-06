Nieuwe caravan Piet en Jeanne volledig uitgebrand: 'Twee keer in geslapen'

Piet en Jeanne van Gerwe uit Gemert hadden nog maar twee keer in hun nieuwe caravan geslapen. Maar woensdagnacht brandde die helemaal tot de grond toe af hun oprit. De politie gaat uit van brandstichting. "Het is heel erg dat iemand zoiets met je spullen doet", zegt Jeanne.

Voor het huis aan de Kapelaanstraat staat de ochtend na de brand het uitgebrande karkas van wat woensdagavond nog een caravan was. Er is niks meer van over. “De brand is duidelijk aangestoken”, zegt Piet. Op camera’s in de straat is te zien hoe woensdagavond iemand langs fietst en iets naar de caravan gooit. Daarna volgt een knal en een lichtflits en staat de 'sleurhut' binnen de kortste keren in lichte laaien.

“Onze zoon hoorde de knal en heeft ons meteen wakker gemaakt”, vertelt Piet. “De buurvrouw was ook direct wakker. Die heeft de brandweer gebeld. Met de tuinslang heeft de zoon het huis natgehouden om te voorkomen dat de vlammen over zouden slaan. Toen de brandweer kwam, was het vuur snel geblust.

Maar de schade is groot. Ook de caravan van de buren is door de brand beschadigd. Waarom iemand hun caravan in brand steekt, weet het stel niet. “Het is heel erg dat iemand zoiets met je spullen doet. We hebben geen vijanden”, zegt Jeanne. Ze zegt dat er vorig jaar in Gemert ook al meerdere auto's in brand zijn gestoken.

"We zouden met het mooie weer een paar dagen weggaan."

Ze hadden het huisje op wielen nog niet zo lang. “Nee, we hebben er maar twee keer in geslapen”, zegt Piet. “Met het mooie weer zouden we een paar dagen weggaan. En komende zomer waren we van plan met de caravan naar Zuid-Frankrijk te reizen.” “Het is gelukkig alleen maar materiele schade. Maar vind maar eens weer een nieuwe caravan die helemaal aan onze wensen voldoet”, verzucht Piet. “Mijn vrouw heeft er lang naar gezocht. We hadden er net een mover en een nieuwe luifel op gedaan. En onze zoon had er een paar stopcontacten ingebouwd. We gaan denk ik van de verzekering nooit het geld krijgen wat we erin hebben gestopt.” De politie bevestigt donderdagochtend dat er aanwijzingen zijn voor brandstichting. Dichtbij de caravan werd een fles met vermoedelijk vloeibare brandstof gevonden. "Er zijn nog geen verdachten aangehouden. We kunnen tips of camerabeelden waar iets bijzonders op te zien is, goed gebruiken", zegt een politiewoordvoerder. De politie onderzoekt ook of er raakvlakken zijn met branden in het verleden. In Gemert zijn er vorig jaar en dit jaar twee autobranden en een caravanbrand geweest en een aantal keer is vuilnis in brand gestoken. Op het eerste oog ziet de politie geen verband met de brand bij Piet en Jeanne.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink