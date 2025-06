Anti-rookclub wil eind aan roken op binnenplaats van politiebureau

De anti-rookclub Clean Air Nederland (CAN) wil dat er niet meer gerookt mag worden op de binnenplaats van het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch en stapt naar de rechter. Volgens CAN is er al jaren rook- en stankoverlast. De belangenvereniging zegt daarover al enkele jaren klachten te krijgen.

De politie weet van het kort geding. Ze zegt dat het gaat om arrestanten die roken op de luchtplek in de buitenlucht, maar de belangenvereniging ziet dat anders. Volgens Tom Voeten, voorzitter en woordvoerder van CAN, gaat het om meerdere meldingen die gedaan zijn in de afgelopen jaren. Voor CAN is het rookverbod, dat volgens hen niet wordt nageleefd, een landelijk probleem op locaties waar mensen worden vastgehouden als verdachte of als patiënt. Bijvoorbeeld in een gesloten instelling voor psychiatrische patiënten. "We willen de politie dwingen om zich aan de wet te houden en om de zorgplicht na te leven. Als de overheid mensen vasthoudt, gedetineerd of als patiënt, dan heb je een extra zorgtaak. Dan gaat het veelal om mensen die verslaafd zijn. Je geeft een slecht voorbeeld, je overtreedt de wet en je helpt ze niet."

De meldingen die zijn gedaan, komen onder meer van een arts, een advocaat en meerdere verdachten. De klachten luidden dat een deel van het gebouw, met name het cellencomplex, enorm stonk naar tabaksrook en dat er dus werd gerookt. Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant zit dat anders: "Alle politiebureaus in de eenheid zijn rookvrij." Voeten weet dat de politie zegt dat het om een luchtplek in de buitenlucht gaat. "Dit is een bekende discussie. Die luchtplek is een onderdeel van het gebouw. Als je kijkt naar de regels is dat geen open plek. Het gaat om een binnenplaats in het gebouw, waarbij de rook naar binnen trekt. De klachten zijn gedaan omdat er rookoverlast is. Waar je dan rookt, is minder relevant. De overlast is er. Het feit dat je mensen die verslaafd zijn toch laat roken, is onacceptabel. Je hoort ze juist te helpen." Ook medewerkers zouden op de luchtplek roken met gedetineerden.

"Altijd zijn er gezondheidsrisico’s. Daar zijn meerdere wetten heel duidelijk in."

Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gecontroleerd of het rookverbod wordt nageleefd op het politiebureau, stelt Voeten. De NVWA wil verder niets zeggen over controles die zijn gedaan. Op het bureau zou volgens CAN niets veranderd zijn en wordt het rookverbod nog altijd overtreden. Met het kort geding hoopt CAN voor elkaar krijgen dat medewerkers, verdachten, gedetineerden en bezoekers niet meer worden blootgesteld aan tabaksrook. Ze hoopt daarmee ook een signaal af te geven aan andere overheidsinstanties waar toch nog gerookt wordt. "We hopen wel dat dit duidelijkheid geeft en dat er een uitspraak komt. Je gaat niet roken in een gebouw, daar heeft iedereen last van. Altijd zijn er gezondheidsrisico’s. Daar zijn ook meerdere wetten heel duidelijk in." De zitting staat gepland op 5 augustus.