Rudy schrikt wakker van brand bij buren: ‘Het vuur verspreidde zich snel'

Toen hij wakker werd van het geblaf van zijn honden wist hij meteen dat er iets mis was. Rudy de Wit woont naast het huis aan de Vilderdijk in Oss waar woensdagavond brand was. Hij zag het vuur metershoog oplaaien achter zijn woning. “Ik ben meteen naar buiten gerend, heb mijn poort opengetrapt om nog iets te proberen, maar het was te heftig. We konden alleen nog 112 bellen en wegwezen.”

De ochtend na de brand is de schade bij zijn buren goed te zien. Het dak aan de achterkant is voor een deel open. De ramen zijn zwartgeblakerd en van een overkapping in de tuin en een motorfiets die er stond is niks meer van over.

Hij staat voor zijn huis nog na te trillen van wat er die nacht is gebeurd. "Ik heb amper geslapen. Even een uurtje op de bank. Het was heel heftig", zegt Rudy. "Het vuur was zo heftig dat ik meteen mijn vrouw, kind en honden heb meegenomen naar buiten."

Meerdere buurtbewoners komen die ochtend kijken naar de schade van de brand. "We zagen de vlammen metershoog de lucht in gaan", zegt een vrouw.

Een man en vrouw zijn druk aan het bellen. "De buren zijn zelf op vakantie", zegt Rudy. Het is een Pools stel dat in het huis woont. "Maar ik heb niet zoveel contact met ze. Ik heb ook geen nummer ofzo om ze te bereiken." De bellende man bij het huis blijkt een collega van het stel te zijn. Hij probeert met ze in contact te komen.

De brand begon bij de overkapping van het naastgelegen overkapping en verspreidde zich snel naar het woonhuis. Ook de woning van de buurman raakte beschadigd. “Op zolder hebben ze dakplaten weggehaald om te kijken of het vuur daar zat. Het is een bende en het huis stinkt.”

Rudy is aan het kijken of hij de komende dagen bij vrienden of familie terecht kan of naar een vakantiepark gaat. "We willen eerst even tot rust komen", zegt hij. "Het is heel heftig als je op bed ligt en er zoiets gebeurt."

Of zijn Poolse buren intussen op de hoogte zijn van de brand of al op de weg terug zijn naar Nederland, is niet bekend.