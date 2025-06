Suzanne overlijdt in de cel: geen straf voor arts die onzorgvuldig handelde

Een huisarts heeft onzorgvuldig gehandeld bij de verslaglegging van het overlijden van de Helmondse patiënte Suzanne de Vries in gevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. Dat oordeelt het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De klacht van de nabestaanden is daarmee alsnog gegrond verklaard, maar er komen geen maatregelen tegen de arts.

De zaak draait om het overlijden van Suzanne de Vries (32) op 24 maart 2022. De Helmondse moeder van drie jonge kinderen werd die ochtend rond zeven uur dood gevonden in haar cel in Evertsoord. Zij zat daar een straf van zeven jaar uit, nadat ze haar vriend met een hamer om het leven had gebracht na jarenlange vernederingen en mishandelingen. Ze kreeg onder meer morfine tegen rug- en clusterhoofdpijn, terwijl ze juist pas was afgekickt van een morfineverslaving. In totaal slikte ze 24 verschillende medicijnen. Volgens haar familie was ze daardoor erg vaak suf, wat vermoedelijk heeft bijgedragen aan een verstoorde ademhaling en een zuurstoftekort. Wantrouwen

De huisarts die de foute notities maakte, werkte op dat moment twee dagen per week in de inrichting, maar was niet haar vaste behandelaar. Na haar dood noteerde hij in het medisch systeem bij 'subjectief' wat hij van anderen hoorde over haar overlijden. Zo schreef hij op dat ze onderuitgezakt op een stoel zat, maar ook dat ze voorover in een plas bloed lag. Die tegenstrijdige informatie leidde tot wantrouwen bij de nabestaanden.

De arts verklaarde dat hij die informatie baseerde op verhalen van collega's, maar noemde geen specifieke namen. Zelf had hij het lichaam van De Vries niet gezien, omdat de afdeling vanwege het onderzoek was afgesloten. In de emotionele chaos van die ochtend wilde hij de opmerkingen later nog aanpassen, maar dat vergat hij. De registratie vond pas de dag erna plaats. Hij erkende dat zijn verslag duidelijker had gemoeten en dat hij had moeten vermelden dat het om informatie van derden ging. Eerder maakten we deze video over de zaak. De tekst gaat verder onder de video.

