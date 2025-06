Zout is het nieuwe zoet, Brabant Water wil uit ander vaatje tappen

Drinken wij straks water uit de Noordzee? Als het aan Brabant Water ligt zou dat binnen afzienbare tijd zo maar eens kunnen. Het drinkwaterbedrijf begint een proef om drinkwater te produceren uit zout water. Wanneer alles volgens plan verloopt, drinken Brabanders straks als eersten in Noordwest-Europa op grote schaal water uit de zee.

“Geen zorgen, want je proeft er niks van hoor. Het smaakt gewoon lekker naar het fantastische drinkwater dat we gewend zijn”, stelt directeur Rob van Dongen van Brabant Water gerust. De zoetwater voorraad in Nederland staat onder druk terwijl de behoefte aan voldoende en betrouwbaar drinkwater de komende decennia alsmaar toeneemt. Om te voorkomen dat er straks geen water meer uit de kraan komt, is volgens Brabant Water zeewater een serieus alternatief.

"Met deze nieuwe manier willen we voorkomen dat er schaarste ontstaat.”

“We gebruiken nu grondwater voor de productie van drinkwater. In met name West-Brabant lopen we tegen de grenzen aan van wat we van de provincie maximaal mogen oppompen. Met deze nieuwe manier willen we voorkomen dat er schaarste ontstaat”, aldus Van Dongen.

Het zoute water wordt zoet gemaakt door zogeheten omgekeerde osmose. Hierbij wordt zeewater onder hoge druk door een ultrafijn filtermembraan geperst. Het filter laat alleen het water door terwijl het zout achterblijft.

Deze methode wordt al langere tijd toegepast in bijvoorbeeld Australië en landen in het Midden-Oosten. Een nadeel is dat het proces relatief veel elektriciteit kost. “We zien gelukkig dat door verfijning van de techniek er steeds minder energie nodig is. Bovendien geven energiebedrijven aan dat de leveringsproblemen rond 2030 helemaal zijn opgelost”, zegt Rob van Dongen.

"Een zeewaterfabriek is en blijft nu eenmaal duurder dan een grondwaterfabriek."

Tegelijkertijd is het volgens de directeur ‘onontkoombaar’ dat de prijs van het drinkwater bij de nieuwe productiemethode in de toekomst ‘iets zal stijgen’. “Een zeewaterfabriek is en blijft nu eenmaal duurder dan een grondwaterfabriek.” Het drinkwaterbedrijf gaat de komende jaren de productie van drinkwater uit zout water uitvoerig testen. Daarvoor wordt water uit de Oosterschelde gepompt op een nieuw te bouwen locatie in het Zeeuwse Tholen, net over de grens met Brabant. Het is de bedoeling dat in 2031 het drinkwater op grote schaal geproduceerd kan worden. Om het project extra in het zonnetje te zetten, lopen vanaf de officiële start donderdag om de beurt vijf medewerkers van Brabant Water een estafettewandeling. Onder het motto ‘water van zee dragen’ wandelen ze een weeklang met het zeewater uit Tholen naar Den Bosch.