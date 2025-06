Vrouw laat vijf kilo henneptoppen bezorgen via de post

De politie heeft woensdag een pakket met ruim vijf kilo gedroogde henneptoppen onderschept in Tilburg. Het pakket met een straatwaarde van zo'n 17.000 euro komt uit Spanje en was bedoeld voor een adres in de wijk Reeshof. De bewoonster van dat adres wordt nog verhoord.

De vrouw nam het pakket aan en daarna werd ze geconfronteerd door de politie. Dinsdag heeft de douane ook al een pakket met henneptoppen uit Spanje onderschept dat onderweg was naar de Tilburgse. Daarna kwam een tip over het tweede verdachte pakketje, maar dat lag al bij de koeriersdienst.

In april is een soortgelijk pakketje naar het adres in Tilburg gestuurd. De vrouw is aangemerkt als verdachte en wordt nog verhoord. De henneptoppen zijn in beslag genomen.

Drugs via de post

De politie voert vaker controles uit op dit soort bezorgingen omdat drugs steeds vaker via de post vanuit het buitenland worden bezorgd. De pakketjes worden vaak via normale postbezorgers rondgebracht. Deze vorm van drugshandel is strafbaar, laat de politie weten.