Blauwe boom maakt psychische problemen jongeren bespreekbaar

Een blauwe boom bij het Wilhelminapark in Breda moet ervoor zorgen dat mensen psychische problemen bij jonge mensen bespreekbaar maken. Het idee komt uit Australië. Daar staan heel van die blauwe bomen. Ter nagedachtenis van Milou Verhoof uit Bavel, die op 17-jarige leeftijd euthanasie pleegde na jarenlang psychisch lijden.

De blauwe boom is nog maar net onthuld als de eerste voorbijgangers stoppen om te kijken en te lezen wat er op de plaquette staat. En dat is precies het idee erachter. Dat mensen erbij stilstaan en durven te praten over psychische problemen en de dood. Want dat is nog altijd een taboe voor veel mensen.

De moeder van de in 2023 overleden Milou, Mireille, legt uit wat de symbolische betekenis van de boom is. "Zij heeft ons gevraagd om het gesprek aan te gaan met elkaar over jongeren die mentaal diep in de put zitten en het taboe te doorbreken dat er nog steeds rust op psychisch lijden. We merken dat mensen het moeilijk vinden om erover te praten. Deze boom staat symbool voor jongeren die het moeilijk hebben." Daarom vindt Mireille, ondanks dat de aanleiding droevig is, de onthulling toch een mooi moment.

Mireille bij de blauwe boom (foto; René van Hoof)

Het Blue Tree project begon in Australië. Inmiddels zijn er wereldwijd 1400 bomen geplant, in Tilburg staat er ook een. Elke boom vertelt een persoonlijk verhaal. Het doel is om het gesprek over mentale gezondheid te openen.

Milou had als wens dat mensen psychische problemen bespreekbaar maken. Die wens komt nu met de boom in vervulling, zegt Mireille. "Mensen vragen in eerste instantie: 'Wat is dat voor een kunstwerk'. Dan horen ze wat de gedachte erachter is en dan gaan ze met elkaar in gesprek", zegt moeder Mireille. "Het zet mensen aan het denken en dat is de kracht van zo'n blauwe boom. Door open en zonder vooroordelen met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we de kwetsbaarheid van jongeren omarmen en er samen voor jongeren zijn. Ik denk dat het heel veel stof geeft tot nadenken."

"Ze wilde graag leven, maar ze kon niet meer."

Het verhaal van de 17-jarige Milou, die door euthanasie uit het leven stapte, maakt duidelijk dat psychische nood vaak niet zichtbaar is. Haar moeder vertelt: "Milou was een prachtig meisje dat vol in het leven stond, hobby's had, heel veel vrienden en toch maakte iets in haar hoofd dat zij steeds dieper in een zwart gat verdween en daar zelf niet meer uit kon komen." "Ondanks dat ze keihard geknokt heeft bij elke opname en behandeling", vervolgt haar moeder. "Want ze wilde graag leven, maar ze kon niet meer. Heel vaak denken mensen, 'ja ze is jong en in de puberteit'." Mensen hadden volgens Mireille vaak niet door wat er bij haar dochter speelde. "Er werd ook vaak gezegd, joh, ga lekker op stap, ga iets leuks doen. Maar ze zei dan: 'Niemand weet hoe zwaar het in mijn hoofd is en dat ik elke dag door een hel ga'. Ik denk dat Miliou vaak een masker op had, omdat ze het idee had dat mensen toch niet echt luisterden."

Bloemen ter nagedachtenis van Milou (foto: René van Hoof)