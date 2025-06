Kritiek op AI-kleurplaat van Jumbo: kinderen met 3 handen en 2 vingers

Er is online flinke kritiek op een kleurplaat in een boekje van Jumbo, waarop kinderen staan met drie handen en twee vingers. Op het eerste oog lijken drie kinderen 'gewoon' achter een winkelwagen aan te rennen, maar wie beter kijkt ziet dat er een aantal zaken niet klopt. Het lijkt te gaan om een afbeelding die door AI is gegenereerd, en waar het nodige is mis gegaan. Jumbo spreekt van 'een klein foutje'.

Op de bewuste kleurplaat staan een kind met drie handen. Een ander kind heeft maar twee vingers, een ander lijkt alleen soort stompje te hebben. De winkelwagen roept ook de nodige vragen op: het is een ondoorgrondelijk samenspel van lijnen, met ergens in het midden een schaduw en delen van het kind dat er in zit. Een eenvoudige kleurplaat is het zeker niet.

De bewuste kleurplaat.